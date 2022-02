FAKTIKONTROLL | Kas Eesti haiglate koormus Covid-19 patsientide osas on tõesti kaks korda madalam kui Lätis ja Leedus, nagu väidab Jaanus Karilaid?

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid väitis 11. veebruaril ERR-ile, et "Eesti haiglate koormus Covid-19 patsientide osas on ligi kaks korda madalam kui teistes Balti riikides, sealhulgas on intensiivravi vajadus mitu korda madalam kui teise või kolmanda laine ajal.“ (Karilaid: koroonapassi võiks kaotada kohe | Eesti | ERR)

KONTROLL

Kontrollime, kas Eestis haiglate koormus Covid-19 patsientide osas on tõesti kaks korda madalam kui teistes Balti riikides, ning kas intensiivravi vajadus Covid-19 patsientide seas Eestis on mitu korda madalam kui eelnevate viiruse lainete ajal. Selleks võrdleme, kui palju on Balti riikides haiglaravi vajavaid Covid-19 patsiente 100 000 elaniku kohta. Lisaks vaatleme, kui paljud haiglakohad on antud riikides hõivatud koroonahaigete poolt.

Terviseameti andmete kohaselt viibis 12. veebruari seisuga Eestis haiglaravil 448 Covid-19 patsienti, mis on 33.6 inimest 100 000 kohta. Kuidas on lood Lätis ja Leedus?

Võrreldes Eestiga on Covid-19 nakatumismäär Lätis tunduvalt kõrgem. Läti Tervishoiu Ameti andmetel vajab 12. veebruari seisuga Lätis haiglaravi 1064 Covid-19 patsienti, mis on 56 inimest 100 000 kohta. Sarnaselt Lätiga on ka Leedus kõrge Covid-19 nakatumismäär. 11. veebruari seisuga viibis Leedus haiglaravil 1546 koroonahaiget, mis on 55.3 inimest 100 000 kohta.

Mõõtes haiglate koormust on oluline võtta arvesse haiglakohtade arvu võrreldavates riikides. WHO on koostanud statistika, kus on välja toodud haiglavoodite arv riigis 1000 elaniku kohta. Balti riike võrreldes selgub, et 2018. aasta andmete kohaselt oli Eestis 100 000 elaniku kohta 457, Lätis 549 ning Leedus 643 haiglakohta. Sellest lähtudes selgub, et Covid-19 patsiendid moodustavad Eestis 7.3%, Lätis 10.2% ning Leedus 8.2% potentsiaalsetest haiglakohtadest.