NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Ideed Brasiiliast, papp Poolast - Varro on ise globalist!

Nädala esimesel päeval tuli vastukaja Eesti Päevalehe juhtkirjale reformierakondlaselt ja riigikogu liikmelt Mart Võrklaevalt. EPL leidis, et Jüri Ratase üle-eelmise valitsuse kehtestatud maksuküür nihkub iga aastaga üha valemasse kohta. Võrklaev leidis, et selle kaotamisega saab inimesi praeguse karmi inflatsiooni olukorras aidata. Kommentaariumis oli selle kohta igasuguseid arvamusi.

siimu vuntsid: „Kogu selle asendustegevuste otsimise ja demogoogitsemise asemel oleks tulnud tegutseda, vaadake kuidas reageeris Poola valitsus inflatsioonile. Vähendas käibemaksu toidult ja kütuselt, nüüd käivad isegi naabrid Poolast ostmas ja toovad raha kohalikku eelarvesse ja kohalikule ettevõtjale. Meil käib vaid lõputu komsomolikoosolek ja mokalaat.”

Joppen Puhh: „See Võrklaev ei saa vist hästi aru mis asi see maksuküür on? Nimelt on puht matemaatiliselt maksude suurem osa kanda (arvestades meie inimeste sissetulekute jaotust) vaesemal elanikkonnal. Juhul kui seda ei tasandata astmelise tulumaksuga see ainult süveneb. Kas Võrklaev on asunud astmelist tulumaksu toetama? Või ei saa ta lihtsatele asjadel pihta?”

Alice Tisler: „Väga õige EPL toimetus, ikka tuld pursuide pihta!”

Ilmselt on neil, kes leiavad, et elus ja meedias on liiga palju negatiivi tuline õigus. See eest pakkus teisipäev palju positiivseid emotsioone. Eesti pole olnud vaatamata sellele, et asume põhjapool, taliolümpial eriti edukas ja medalivõitjaid on meil vähe. Kelly Sildaru võitis Pekingis pargisõidus pronksmedali ja kirjutas end Eesti spordi ajalukku.

artur kurk: „See on suurepärane uudis! Palju õnne! Minu jaoks isiklikult esimene taasiseseisva Eesti tõeline medal talimängudelt. Sest ega need, kes said oma medalid WADAga madistades, pole ikka need õiged...”

Maamiis: „Pidi ju vormistamise küsimus olema!Aga maksumaksjal kasud sees!”