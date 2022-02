Tauno Tuisk: konkreetsed ettepanekud kõrghariduse jätkusuutlikumaks rahastamiseks

Sisemiste ressursside arvelt kõrghariduse pikaajalist arengut aga tagada ei saa. Ülikoolid on tänaseks jõudnud kriitilisse punkti, kuna sisemised ressursid hakkavad ammenduma ja kui riigi poolne ootus on kõrghariduse mahtu ja kvaliteeti hoida või kasvatada, siis on selge, et käes on tagumine aeg vaadata otsa kõrghariduse rahastamise küsimusele.