Üüratud energiaarved ähvardavad sulgeda Ida-Virumaa eestikeelse kooli

Hilissügisesed elektriarved lõid hinge kinni paljudel, kuid eratarbijatele tormas riik appi. Talvel lisandusid krõbedad küttekulud, mis on mõne omavalitsuse eelarve pea peale keeranud. Ida-Virumaa Lüganuse vald prognoosib selleks aastaks üle poole miljoni eurost eelarve puudujääki. Peale suurte energiakulude on selle põhjus ka tavatu lumerohkus, mille koristamine nõuab samuti raha.

Nüüd küsib Lüganuse vald haridusministeeriumilt 77 013 eurot lisatuge, et katta põhikooli tööjõukulude puudujääki.





