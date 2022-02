JUHTKIRI | Kiire interneti projekt, Eesti häbilugu

Viimase kümmekonna aasta jooksul on riik ja tema esindajad seda küsimust maaelanikele korduvalt esitanud, aga mida paljudel huvilistel ikka veel pole, on kiire internet. Ettevõtlus- ja IT-ministri Andres Suti eilse ettepanekuga kiire internetiühenduse rajamise leping Enefit Connectiga enne tähtaega lõpetada tunnistas riik järjekordset möödalasku sellel rindel.

Häbiväärne, et riik pole kümne aasta jooksul suutnud pakkumist viia sinna, kus on nõudlust, ja hakkab jälle küsima: „Kas soovite kiiret internetti?”

Osa sellest häbiväärsest olukorrast saab ajada Eesti hajaasustuse kaela. Iga taluni valguskaablit vedada on tõesti kallis. Lisaks ei oska suur osa hajaalade elanikest kiirest internetist ka puudust tunda või peavad kulu asjatult suureks. Riigikontrolli äsjases auditis märgitakse, et aadressidest, millele novembri seisuga oli riigi toetusega ehitatud juurdepääsuvõrk, oli võrguga liitunud 28% ja teenust kasutama hakanud 21%. See osakaal oleks suurem, kui enne ühenduse rajamist oleks uuritud, millistel aadressidel keegi üldse elab, aga nõudlus on siiski osa probleemist.

Ent ikkagi: nõudluse taha ei tohiks Eesti kiire internetiühendusega varustamine nii tugevasti takerduda, kui on juhtunud. Paljud vanemad pensionärid ei pruugi kiire interneti järele vajadust tunda, aga me ju tahame, et nooremaidki inimesi koliks maale tagasi. Nii palgatööks, ettevõtluseks kui ka isiklike asjade ajamiseks on kiire internetiühendus tihti hädavajalik. Järjest vajalikumaks muutub see ka pensionäridele: sedamööda, kuidas ostmine või mõned teenused (näiteks arstiga konsulteerimine) kolivad osaliselt internetti. Selleks et mingil külal oleks elupaigana tulevikku, peab seal olema ka kiire internetiühenduse võimalus.