VIDEO | Esoteerika levik eestlaste seas on märkimisväärne: miks oleme hüljanud jumala ning pööranud pilgu nõidade poole?

Kultuuri, haridust ja teadust väärtustava ühiskonna taustal on esile kerkinud suur hulk esoteerikasse uskuvaid eestlasi. Seda kinnitavad ka uuringud, mis näitavad, et eestlased peavad ennast vaimseks, kuid mittereligioosseks rahvaks. On siis esoteerika levik eestlaste seas miskit ebamugavat, millest rääkides me piinlikust tunneme või on uuest vaimsusest kujunenud meie igapäevase elu lahutamatu osa, et mitte öelda religioon?