TROLLIMONITOR | Kinnimakstud postitused, suunamudijad ja kasulikud idioodid. Kuidas koroonapropaganda sõjapropagandaks muutub?

1770 jälgijaga eestikeelne Facebooki lehekülg Eesti Nüüd kulutab raha, et soovitud seisukohad just praegu inimesteni jõuaks. Kokku on viimase aasta jooksul jooksutatud 16 sponsoreeritud postitust. Neist 14 telliti viimase nädalaga arenenud Ukraina sündmuste tuules.