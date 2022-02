„Vladimir Putin võttis enda peale ilma liialdamata ajaloolise vastutuse, otsustades mitte jätta Ukraina probleemi lahendamist tulevastele põlvkondadele" – see on vaid üks lause tekstist, mis avaldati Venemaa riikliku uudisteagentuuri RIA Novosti lehel 26. veebruaril kell 8. Loogika selle teksti taga oli, et 24.02 alustatud sõda on selleks hetkeks otsustavalt läbi. Hiljem see tekst eemaldati, sest sõda pole läbi.

Vene meedia tarbimine võib olla kahjulik teie vaimsele tervisele.