RAAMATUBLOGI: Noir veerand millenniumit tagasi. Stockholm 1794

On aasta 1794 keskaja lõpp või uusaja algus, igatahes oli see ajastu äärmiselt tume, kui vaadata lihtrahva poolelt. Ent ega rikkamgi rahvas saanud end piisavalt turvaliselt tunda ning räppa oli kõikjal.

Räägime et Nordic noir... No ei ole kaasaegne noir ligilähedanegi sellele, mis oli veerand millenniumi tagasi, kusjuures Stockholmis ehk seal, kust tuli tore kuningas, kes Eesti õitsengule viis.

Kui võrrelda Natt och Dagi niinimetatud Bellmanni triloogiat (Carl Michael Bellman oli tolle ajastu legendaarne luulejata ja rahvalaulik, kelle tekstid olid võetud elust enesest ja andsid autorile inspiratsiooni) Indrek Hargla apteeker Melchiori lugudega, siis viimased toimuksid justkui märksa tsiviliseeritumas ühiskonnas. Ent pigem on tegu sellega, et Hargla ei kirjuta raamatuisse kõige seda süsimustust, mis sel ajal valitses.

Taaskord on raamat jaotatud nelja ossa, mis üksteisega haakuvad. Olgu siinkohal öeldud, et tegu on justkui krimiromaaniga, aga kui sarja esimene raamat oli seda suurel määral, siis „Stockholm 1794” pigem kaude. Kuigi jah, kriminaalsust, surma, mõrvu, vägistamisi ja vägivalda on raamat täis, kuid pigem kujutavad need ajastu karmi olemust.