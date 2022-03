PÄEVA TEEMA | EKRE esindaja toetab Päevalehe ettepanekut: võiksime Tallinnasse tõesti luua Ukraina väljaku

Ukrainat on vaja abistada ja loodame südamest, et Ukraina 44 miljoniline rahvas suudab agressori tagasi lüüa.

Ma elan ise ja suur osa ühiskonnast kaasa Ukraina rahva kangelaslikusele võitlusele Putini režiimi rünnaku vastu. Kuid nii sõjas, kui poliitikas peab säilitama kainet pead! Me teame, et Putin peab emotsionaalselt ülesköetud valedega sõda iseseisva Ukraina vastu, kes on just alustanud oma pikka ja rasket teed Euroopasse.