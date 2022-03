TROLLIMONITOR #3 | Just nagu natsid aastal 1939 – Venemaa kutsub siinseid venelasi kodumaale ümber asuma

Sõja esimesest päevast saati üritatakse Eestist võimendada rahvuste vahelist viha (tegelikult on vene propaganda seda siin alati teinud). Saatkond kirjeldab postitustes “kollektiivset Lääne russofoobia hüsteeriat”.

Enam kui 6000 jälgijaga vene saatkonna Facebooki leht on justkui ideaalne ülevaade vene propaganda siinsetest eesmärkidest. Need jutupunktid on täpselt sama hullumeelsed kui kogu Venemaa riigiladviku narratiivid “denatsifitseerimisest”, “erioperatsioonidest” või suurtest võitudest ajal, kui ligemale 10 000 Venemaa sõdurit on ukrainlaste hinnangul juba hukka saadetud.

Ka Narva linnapea Katri Raik pöördus Eesti vene kodanike poole sõnadega: “Levivad valeuudised justkui teilt võetaks ära elamisluba või seda enam ei pikendata. See on vale.”

28. veebruaril teavitas Eesti siseministeerium , et siinsete venelastele antud elamislubasid ei tühistata. Teate taga on venekeelses sotsiaalmeedias levima hakanud kuulujutud vastupidisest, mida on võimendanud omajagu Eestis tegutsevad tuntud venemeelsed kõneisikud.

“Venemaa ja tema kodanike vastu on käivitatud enneolematu silmakirjalikkusel, valedel ja kitsarinnalisusel põhinev teavituskampaania,” teatas üleeile Venemaa saatkond Eestis.

“Trollimonitor” on artikliseeria, milles analüüsime Ukraina sõja tuules infosõda sotsiaalmeedias. Kui näete sotsiaalmeedias märke infooperatsioonidest, saatke vihje uuriv@ekspressmeedia.ee .

Sel nädalal suleti Sputniku Eesti haru propagandaportaali domeen. Suurt mõju see aga kaasa ei toonud. Sputnik vahetas vaid .ee domeeni .com vastu ning jätkab Eesti, Ukraina ja NATO vastaseid laimukampaaniaid sama hooga.

Sulgemisohus Sputnik väidab, et ta pole Sputnik

Kuigi avaldus on jällegi vene rahvusest elanike suhtes igati toetav, leidis seegi kurja ärakasutamist siinsetes vene propagandakanalites.

“Oluline on selgitada, et Venemaa sõjalise rünnaku Ukraina vastu otsustas Venemaa riigipea, mitte tavalised inimesed. Eestis elavad venelased ei ole süüdi Ukraina sõjas.”

“On ääretult kurb kuulda, et Venemaa sõjaline kallaletung Ukrainale on tekitanud kooliperes niisuguseid pingeid, et need jõuavad rahvuse ja vaadete alusel laste kiusamiseni. Kahjuks pole see ainus sellelaadne märguanne,” teatas õiguskantsler Ülle Madise ühele sellisele teatele vastates.

Näiteks õiguskantsleri büroo on saanud juba teateid konflikti tagajärjel tekkinud koolikiusamisest rahvuse pinnalt.

Kaval propaganda on selline, mis otsib ühiskonnast üles olemasoleva probleemi ning forsseerib seda. Võimalikud rahvuse pinnal tekkivad lõhed on probleem, mis paraku ühiskonnas kindlasti aina nähtavamaks muutub.

Meeleavaldus näitas, et mõistagi polnud sellisteks hoiatusteks mingisugust alust. Seal osalesid rahumeelselt nii eestlased, ukrainlased kui venelased.

Saatkond seda nii ei näinud. Nimetas meeleavaldust venelaste vastaseks ning soovitas vene inimestel sinna kindlasti mitte minna, sest see olla suisa ohtlik.

Domeeni sulgemist kajastanud Delfi Forte artiklile vastas Sputniku taga tegutsev MTÜ Sprutmeedia juhatuse liige Mati-Dmitri Terrestial vastulausega, et tegemist polevat selle Sputnikuga, mida Euroopa Liit käsib sulgeda, vaid hoopis eraldisesiva Sputnikuga, mis pole kuidagi Venemaa riikliku kanali Sputnikuga seotud. See on vaid lihtsalt üks tavaline Eesti MTÜ.

MTÜ, mille tegevust rahastatakse Venemaa Välismaal elavate Kaasmaalaste Toetamise ja Õiguste Kaitse Fondi toetusest.

Totakas sõjapesu. Kuidas tekib?



Russofoobia võimendamise musternäide on ka hiljaaegu ühes Venemaa suurimas propagandaportaalis Gazeta.ru ilmunud artikkel, milles psühholoog selgitas välismaal elavatele venelastele, kuidas vastu pidada, kui tänaval mõni agressiivne provokaator sind ründab.

Kuid üllatav ei ole mitte totakas propagandaartikkel, vaid tõsiasi, et sellise artikli kõrval ilmuvad Eesti ettevõtete reklaamid.

Gazetas ja teisteski propagandaportaalides kuvatud Eesti reklaame kaardistas Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop, moodustades häbiposti 50 Eesti ettevõttest, kes väidetavasti propagandaportaale reklaamirahaga toetavad.

Mõni neist Eesti ettevõtetest on samaaegselt ehtinud enda sotsiaalmeediat sini-kollaste lipukestega, mis jätab silmakirjaliku mulje nii-öelda sõjapesust.

Turundusfirma Goal Marketing spetsialist Marko Saue selgitab, et reklaamide näitamise näol on tegemist üldjuhul Google’ teenusega, mis tähendab, et ettevõte võis tellida tehnoloogiahiidult juba näiteks pool aastat tagasi reklaamide kuvamise, sihtides Eesti venekeelset elanikkonda.

“Päris nii see ka pole, et keegi tuli näiteks eile selle peale, et kuvaks nüüd vene propagandakanalites oma reklaame,” selgitab Saue, mõistes, kui halb see võib välja näha.

See, et need reklaamid jõuavad propagandaportaali, ei ole tõenäoliselt ühegi ettevõtte soov.

Samuti ei maksa Eesti firmad raha otse Venemaa veebilehtedele. Reklaamija maksab Google’ile, kes omakorda maksab liikluse eest raha Venemaa veebisaidile.