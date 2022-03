Leelo Tungla luuletus sõjast, ajaloost ja lootusest

Miski ei kao ega teki, vaid muudab kuju ja olekut. Ka kurjus ei kao ega teki ega kuuluta enda taastulekut. Äkki ta lihtsalt on kohal nii relva kui sõnaga – kõigega. Laiutab maailma kohal ja õiendab arveid õigega.

Niiviisi – kildhaaval, tükati maailma haaravad alatud. Ajakell tagasi lükati, ajaloost tõde on salatud.

Õhk karjub süütute verest – võimsad on vait nagu tunagi. Siitsamast, meiegi perest paljusid vaenati kunagi…

Peagi ehk raudteejaamas ootel on küüditusvaguneid… Tapja on mundrile saamas uusi ja säravaid paguneid.

Ärevalt arvuti avad –

lootus ei taha veel kustuda…

Seda, et peagi on kevad,

isegi raske on uskuda.