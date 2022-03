RAAMATUBLOGI: Vanglaromaan uuest Venemaast, mis sündis, kasvas suureks ja saavutas elujõu, kohtamata ühtegi takistust

Venemaal pole vähimatki probleemi inimene lühemaks või pikemaks ajaks kinni panna. Piisab sellest, kui jääd mõnel protestiaktsioonil politseiniku käeulatusse ja juba istudki oma kümmet päeva, nagu juhtus raamatu peategelase Anjaga. Tema hirm, et peab kangima jagama pättide ja joodikutega, oli alusetu – kõik naistekongi nr 3 liikmed on inimesed oma rõõmude ja murede ning heas ja halvas. Üks istub seepärast, et juhiload olid aegunud, aga ta ei kavatsenud neile litsidele, nagu politseinikke kutsub, ühtki rubla altkäemaksuks anda, teine sõimas politseinikul näo täis, kolmas ei maksnud alimente...

Rutiinsed ja tüütud päevad, kus tunniks saad jalutama ja 15 minutiks telefoni juurde, on paslikud selleks, et rääkida kambrikaaslastele oma lugu ning avada sellega Venemaa tegelikkus. Kõik seguneb, nagu Venemaal ikka – Anja unenäod muutuvad üha realistlikumaks ning tegelikkus üha unenäolisemaks.

Jarmõši raamat hakkas laineid lööma juba enne selle ilmumist ja režiimile mõistagi ei meeldinud see, mis seal kirjas. Ent kuidas sa keelad kirjandust – see oleks põhjustanud komplikatsioone. Nii otsustas raamatumessi juhtkond ära jätta Jarmõši teose esitluse, ent see suurendas vanglaromaani populaarsust veelgi, mistap see kadus lennult lettidelt.