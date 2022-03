Henrik Hololei: Isamaa lakkas teisipäeval eksisteerimast

Isamaa eestseisuse teisipäeva õhtune otsus heita erakonnast välja Lavly Perling, Siim Kiisler, Tõnis Kons ja Kristjan Vanaselja on toonud kaasa juba ka nende tuules lahkuvate inimeste väikese laine. Teisipäeva õhtul lõpetasid oma liikmelisuse Isamaas näiteks suursaadik Marten Kokk, ettevõtja Teet Jagomägi ja endine tippujuja Indrek Sei. Aga ka maailma poliitikas olulist rolli mängiv Henrik Hololei. Kas ja kui palju võib olla neile järgnejaid?

„Eks see oli ka otsustajatele teada, et see ei piirduks ju ainuüksi nende nelja inimesega," möönis Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Sibulaga rääkides polnud Eesti Päevalehele veel teada, et üks lahkuja on ka Hololei.