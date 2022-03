RAAMATUBLOGI: Ekstsentriku ja noore politseiniku võimas duo. Kas nad teevad krimikirjanduse ajalugu?

Isegi kui David Lagercrantz käed rüppe laseks, on ta tähtromaani juba kirjutanud: „Mina, Zlatan” ehk jalgpallistaari Zlatan Ibrahimovici elulugu kuulub spordiraamatute kõigi aegade esikümnesse või on väga selle piiri peal. Ju selle teose edu ajel palusid pärijad Lagercrantzil pärast Stieg Larssoni surma jätkata tema legendaarset Millenniumi ehk lohetätoveeringuga tüdruku sarja. Ilmus kolm raamatut ja öelgu lugejad ise, kas Lagercrantz saavutas neis Larssoni maagia või mitte. Ehk annab vastuse tõsiasi, et kolmele järjele lisa ei järgnenud.