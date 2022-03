PUUST JA PUNASEKS | Ukraina biolaborid on elusorganismide uurimiseks, mitte biorelvade tootmiseks

Seega, kuna biolaborites uuritakse haigusi, viiruseid, muud organismile ohtlikku, siis on paratamatu, et sealhulgas käiakse laboris ringi ka patogeenidega.

”Patogeenid ei ole relvad, nende uurimisprotsess on tavaline praktika,” ütles Varjak. “See, et patogeene uuritakse on hea ja kasulik, sest siis me saame paremini aimu, kuidas need mingi viiruse puhul toimivad. Sellepärast seda uuritaksegi igal pool.”

Patogeenid on mikroorganismid, mis kutsuvad esile haigust. Lühidalt on tegemist selle viiruse osaga, mis taimi/inimesi/loomi viirust külge saades haigeks teeb. See on üks peamisi asju, millest vandenõuteoreetikud kinni on hakanud - patogeen ehk miskit ohtlikku, järelikult on nendega tegelemine samuti ohtlik.

Tõnumaa artiklis oli läbivalt juttu patogeenidest. “Eraldi ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja, et ukrainlased töötavad surmavate patogeenide, sealhulgas katku ja Siberi katku kallal,” oli kirjas artiklis. Iseasi kui usaldusväärseks saab pidada Vene välisministeeriumi, kuid faktipõhisuse huvides teeme selgeks, mis on patogeenid.

Eile, 11. märtsil ilmus portaalis Telegram artikkel, mis näitab nagu oleks biolaborite toimimine Ukrainas midagi erakordset ja salastatut. Vaatamata sellele, et artikli toimetaja ja telegram.ee eestvedaja Hando Tõnumaa on pikalt kahelnud koroonaviirusega seonduvates teemades, siis on ta veendunud, et just viirus on see, mida Ukraina oma laborites sepitseb.

Bioloogilisi laboreid on vaja selleks, et näiteks viiruste puhul uurida, kuidas need käituvad ja töötada välja leviku takistamiseks olevaid viise. Näiteks vaktsiine. “Uuritakse ja hoiustatakse viiruste patogeene, mis on täiesti tavaline protsess. Igas riigis,” ütles Varjak.

Selleks, et asjast kõige lihtsamalt aru saada, tuleb esmalt teha selgeks, mis on biolabor. Biolabor on labor, kus uuritakse erinevaid elusorganisme, sealhulgas viiruseid, rakke, baktereid ja muud sarnast. Need eksisteerivad igal pool üle maailma. “Igal haiglal, suuremal ülikoolil ja nii edasi, on oma bioloogiline labor,” ütles Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak.

Mis on bioloogiline relv?



Bioloogiline relv on bakter või viirus, mis lastakse teadlikult ja pahatahtlikult elusorganismidesse, et kellelegi liiga teha. Näiteks Siberi katk ehk antraks, mis oli levinud bioloogiline relv Esimese ja Teise Maailmasõja ajal (1). Toona saab näiteks tuua Natsi-Saksamaa, mis kasutas antraksi biorelvana, süstides seda Argentiina farmiloomadesse, mis omakorda viidi USAsse söögilauale.

Bioloogiline relv aga ei tähenda, et seda toodetakse igas bioloogilises laboris. Biolaborid eksisteerivad igal pool, ka Eestis on väga mitu biolaborit, kuid see ei tähenda, et nendes biorelvi toodetaks. Teadlased lihtsalt uurivad elusorganismide käekäiku selleks ettenähtud keskkonnas - laboris.

Hirm ja paanika



Kuna puuduvad tõendid, et Ukrainas biorelva tehtaks (2), siis miks räägivad juhtivad figuurid, et need samad biolaborid Ukrainas ei tohi Vene armee kätte sattuda? Lihtne selgitus on see, et nad ei tea, mida Vene väed seal tegema hakkaks, kui see juhtuks ehk seda, kuidas laboritega ümber käidaks.

“Laborites tegutsemiseks peab olema väga spetsiifiline pädevus - sinna ei lasta igatüht ka argipäeviti sisse, miks peaks nüüd teisiti olema,” kommenteeris olukorda Varjak. Nii Ukrainas kui ka mujal maailmas on biolaborid valve all. “Reeglina on sõjaväeline kaitse ja kaamerad ja nii edasi, sest need on nagu Pandora laekad. Kui vale inimene avab, siis tuleb vaid halba.”

Nagu eelnevalt sai selgitatud, siis biolaborites tehakse tööd patogeenidega - uuritakse, et paremini nendest aru saada. Kui patogeenidega tegelevad inimesed, kel ei ole selleks pädevust, siis on need ohtlikud mitte vaid talle, vaid kõigele ümbritsevale.

“See on ka põhjus, miks ütles WHO, et Ukraina laboris olevad patogeenid tuleks hävitada,” lisas Varjak. Põhjus ei ole selles nagu vandenõuteoreetikud väidavad - et laboris on miskit “varjata”. Põhjus on täiesti lihstalt selles, et tegemist on nii ohtliku uurimisvaldkonnaga, et valedesse kätesse sattumine tähendaks tervisekriisi.

USA rahastus