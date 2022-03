FAKTIKONTROLL | Kas Monika Helmel on õigus, et Stenbocki maja Facebooki kujundus ei järgi Eesti lipu seadust?

Helme juhib seejuures tähelepanu Stenbocki maja ajutisele virtuaalkujundusele, mis kujutab Eesti vapilõvide kõrval Ukraina lippu. “Lipuseaduses on kirjas, et Eesti riigiasutused peavad alati kasutama Eesti lippu. Mõni teine lipp võib olla, aga Eesti lipp PEAB olema. Ehk siis - selle mummu oleks pidanud juba algusest peale kujundama nii, et ülalt alla pool on Eesti lipu värvides ja teine pool Ukraina värvides. Siis oleks see korrektne.”