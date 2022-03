Mariupoli blokaad, veepuudus ja massihauad. „Varsti pole venelastel enam kedagi, keda tappa”

Humanitaarses mõttes on linnas täielik katastroof. Nädala alguses suri esimene kuueaastane tüdruk veepuudusesse. Ainukesena aitas veidi lumesadu: inimesed said lund sulatada ja vett keeta. Pole peaaegu üldse gaasi, pole vett, elektrit ega sidet. Toitu küpsetatakse lõkkel – see on ainus põhjus, miks varjendist välja tullakse. On mõned kohad, kust saab vett võtta. Kui kohale jõuad ja elusalt tagasi tuled, on juba hästi.

Täna [laupäeval] on blokaadi 12. päev ja kuues katse humanitaarkoridori luua. Aga hommikul, kui Zaporižžjast bussid pidid tulema, algas kõige tugevam mürsutuli. Nagu ma aru saan, siis Vene sõdurid tahavad, et lahkutaks nende kontrollitud alade kaudu – et näidata, kuidas nad tsiviilelanikke vabastavad.