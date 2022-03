Elmar Vaher: peame olema valmis, et Eestisse jõuab väga palju põgenikke

„Eestis ei ole ühtegi kriisi, kuhu PPA poleks kaasatud. Tormid, ID-kaardi kriis, Vahemere migratsioonikriis, koroona, hübriidkriis Leedus, kuhu saatsime appi ESTPOL5 meeskonna ja nii edasi. Nii et siin ei ole meie jaoks midagi uut, kuigi ülesanded on pisut teistsugused,” ütleb Elmar Vaher, kelle juhitav politsei- ja piirivalveamet haldab alates möödunud reedest Ukraina sõjapõgenike Eestisse vastuvõtmisega seotud tegevusi. „Politseinikul on veres inimesi aidata,” lisab ta.

Kas meil on plaan, kuidas tulla toime massilise sisserändega, ja kui on, siis kui paljude sisserändajatega see arvestas?



Plaan on olemas. Oleme seda plaani ka läbi harjutanud, aga plaan on 2000–3000 ebaseadusliku sisserändajaga olukorra lahendamiseks.