KULTUURIBIIT | Näitleja Sander Roosimäe playlist

Sander Roosimägi ütleb oma muusikavaliku kohta nii: Jacob Collier - With the love in my heart Kõikide universumite sõnastamatus, hinge ja sünapsite kokkukõlad, ajalooline äraandmine ja uute juhtmõtete leid - kõik on siin. Collieri lugudest, mis mõjutanud või määranud, võiksin eraldi nimistu teha. Proovin siinse listi juures piirduda kõige lähedasemaga.

Mart Saar - Prelude No. 23 in B

Vanavanaisa sünnitalu asus kilomeetri kaugusel Hüpassaarest, kus Saar elas ja loometööd tegi. Just Saare prelüüdid on need, mis sinna teravalt tagasi viivad. Prelude No. 23-s on see ainupära kuidagi eriti kohal.