RAAMATUBLOGI: Venemaa suur riigikurjus ja väikesed kuriteod. On aasta 1930

Sõda Ukrainaga küll, ja sel pole mingit õigustust, aga siiski on iga Venemaa suunalt tulnud krimiromaan väärtus omaette, saati kui see kirjeldab sealset suurt riigikurjust. Sest krimkasid ei saabu sealtmailt meile just tihti. Kahjuks.