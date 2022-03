KOLUMN | Margit Adorf: sõjaline operatsioon metsas

Ma ei ole mingi kirglik puukallistaja, aga kui nüüd peaks juhtuma selline asi, et sõja varjus asuvad mingid ametnikud meie metsasid lindude pesitsusrahu ajal raiuma, siis sellega on minu mõõt nüüd küll täis. Niisugune käitumine on alatu. Isegi kui see jutt vastaks tõele, et uiui, nüüd jääb meil 30% puidust puudu, siis see 30% ei ole mingi nii suur hulk, et selle pärast krokodillipisaraid nuttes meie metsas sõda valla päästa.