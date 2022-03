RAAMATUBLOGI: Caesari leiutatud Saksamaa

Lühiajaloo raamatud on tänuväärt kraam. Venemaast või Eestist võiks, jah, lugeda lehekülgede kaupa, sest teine on oma ja esimene paratamatu, aga ülejäänud... Huvi pakuvad, kuid mitte sedavõrd, et kulutada nende teekonnale minevikust tänapäeva tunde ja päevi. Riiulilt just vaatabki vastu põnev teos, „Jeruusalemm”, ligi 1000 leheküljeline telliskivi. Aina mõtled, et tuleks uute raamatute tulvas paus, võtaks ette, aga juba mitu aastat pole tulnud. Saaks Jeruusalemma ajaloo viis korda väiksema vaevaga kätte, oleks see juba selge.