FAKTIKONTROLL | Numbritega mängimine tekitab sõjapõgenike osas paanikat

Väide number kaks : „MTÜ Eesti Pagulasabi on valitsusmeelne organisatsioon, mis tegeleb peamiselt välisministeeriumi rahastatud projektidega. Nii sai ta 2020. aastal rahasüste summas 621 000 eurot. Mitte nii kaua aega tagasi oli MTÜ eesotsas Kristina Kallas, kes juhib praegu erakonda Eesti 200. Valitsus on pagulastega töötamiseks eraldanud juba 1,3 miljonit eurot. Ja see summa ainult suureneb.“

Esimene väide on seega eksitav , sest pagulasi tuli riiki nii enda initsiatiivil kui ka möödapääsmatusest. MTÜ Eesti pagulasabi tellis busse, et neil oleks tulemiseks transport ning Kõlvart omahakatuslikult “konveierit” organiseerima ei asunud. Postituses jääb ka mulje nagu busside eest makstud 20 000 eurot oleks maksumaksja poolt kinni makstud - tegelikult oli selleks MTÜ-l annetused.

Postituses on faktidega segamini hinnangud ja emotsioonid. Noppisime välja faktiväitd ja kontrollisime üle eelkõige väited, mis on inimestes enim paanikat külvanud.

Eestisse tulnud põgenikud saavad taotleda ajutist kaitset. See tähendab, et nad saavad aastaks samad õigused ja kohustused nagu Eesti elanikud. “Toimetulekutoetust makstakse kohalike omavalitsuste poolt täpselt samas summas ja samadel tingimustel kõikidele toimetulekuraskustes inimestele,” kirjeldas protsessi MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse liige Anu Viltrop.

Teine väide on samuti eksitav : Tõesti, Pagulasabi saab rahastust ka Välisministeeriumist, kuid see ei ole sugugiv nende ainuke ressursiallikas. Raha saadakse ka Euroopa erinevatest projektidest ja eraisikulistest annetustest.

Rahalisi annetusi on Pagulasabile kogunenud 3,75 miljonit eurot, millest 1 miljon eurot on juba saadetud Ukrainasse sisepõgenike ja rindelähedaste linnade elanike aitamiseks ( 3 ).

Antud väide on samuti vale, sest pagulased saavad tõepoolest toetust, kuid seda samadel tingimustel nagu Eestlased. Vale on väita nagu saaksid pagulased mingisugust lisaabi või hüvesid.

Väide number neli: „Ülejäänud riigid aga sellise konveiertranspordiga ei tegele ja võtavad vastu neid ukrainlasi, kes ise nende juurde tulevad. Nii saabus eelmisel nädalal Soome 2395, Rootsi 3500, Hispaaniasse 1000, Belgiasse 1400 põgenikku.“

The Brussels Times kirjutas, et 11.märtsiks oli Belgiasse jõudnud üle kolme tuhande põgeniku Ukrainast. 17. märtsiks oli see arv tõusnud üle kümne tuhande. Ehk Ukrainast jõuavad ka inimesed sinna, lihtsalt kauem. Järgnevatel nädalatel on Belgiasse oodata enam kui 200 000 põgenikku (4) (5).

The Helsinki Times kirjutas 16. märtsil, et Soome on samuti jõudnud üle 3400 põgeniku, kuid oodatakse samuti suuremat põgenike hulka. 21. märtsiks on tõusnud see arv pea kaheksa tuhandeni. Soome peaminister Sanna Marin teatas, et nad on valmis vastu võtma kümneid kümneid tuhandeid sõjapõgenikke (6) (7).

Nädal tagasi kirjutas väljaanne Reuters, et Rootsi valmistub vastu võtma 76 000 põgenikku, kuid on arvestanud ka sellega, et juunis võib see arv suurem olla (8).

Hispaaniasse on tänaseks jõudnud üle 4500 põgeniku, kuid Hispaania migratsiooniminister rõhutas, et reaalne number võib suurem olla, sest paljud lähevad oma pere või tuttavate juurde (9). 21. märtsiks oli Hispaaniasse jõudnud umbes 25 000 põgenikku Ukrainast.

Numbreid põgenike arvust erinevates riikides saab seega pidada eksitavaks. Kuigi postitusest on aega mööda läinud ning arvud iga päevaga muutunud, siis ka esialgseid numbrid ei olnud päris õiged.

Eesti näiteks lisab oma arvudesse ukrainlased, kes on tulnud ka oma pere või sõprade juurde. Kuid Soome numbrite juures oli kirjas, et tegemist on ukrainlastega, kes on riigi poolt elamist palunud. Seega pole need arvud võrreldavad.

Miks on Eestisse jõudnud rohkem põgenikke kui näiteks Leetu, mis on Ukrainale palju lähemal?

Eesti Päevalehele on seda selgitanud PPA ühendstaabi juhi Egert Belitšev: Esiteks on Eesti taastanud erinevalt Lätist ja Leedust ajutiselt piirikontrolli Eesti-Läti piiril, mistõttu on Eestil ülevaade kõigist Ukraina kodanikest ja nende lähedastest, kes riiki sisenevad – ka neist, kes pole veel kohalike omavalitsuste või riigiasutuste poole abi või info saamiseks pöördunud. Teine oluline tegur, miks Eestisse on saabunud palju sõjapõgenikke, on Belitševi sõnul kohaliku ukrainlaste kogukonna olemasolu. "Eestis elamise ja töötamise õigus oli veebruari seisuga umbes 30 000 Ukraina kodanikul. Kohalik kogukond teeb suurt tööd siia tulnud Ukraina inimeste abistamisel," ütles ta.