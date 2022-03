Tallinnas on ligi 2800 vaba koolikohta, vabu lasteaiakohti umbes 1000. Ent juba praeguseks on põgenenud Ukrainast Tallinnasse 4210 last. Mida kauem kestab sõda, seda rohkem neid siia tuleb ja seda kauemaks nad siia jäävad.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) sõnul tuleb riigil tõenäoliselt rajada Tallinna ukraina laste jaoks uus kool. Aga võib juhtuda, et Tallinnasse pole 1. septembriks tulnud mitte ainult üks, vaid mitu koolitäit ukrainlasi.