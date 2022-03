FAKTIKONTROLL | Klipp Balti riikide võimalikust invasioonist on vaid oletuslik ja oli eetris mullu

Postitus on saanud 20 tunniga 21 jagamist. Sealhulgas jagati postitust edasi grupis “Rahvuslane”, millel on üle 6000 jälgija.

Kuidas on tegelikult?

Venemaal tehakse sotsiaalpoliitilist-saadet “60-minutit”, mille eesmärk on stuudios olevate ekspertidega arutada hetkel aktuaalseid poliitilisi teemasid. Saade jookseb kanalil Rossija 1, mis on üks Kremli propagandakanalitest.

Kõnealune saade on eetris igal argipäeval ning seda veavad abielupaar Jevgeni Popov ja Olga Skabejeva. Igas saates on külas umbes viis või kuus eksperti, kellega arutatakse peamiselt välispoliitilistel teemadel. Viimasel ajal on sellisteks teemadeks näiteks USA president Joe Bideni kõnede analüüsimine ja muidugi Ukraina “denatsifitseerimine”.