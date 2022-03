RAAMATUBLOGI: Kire, truudusemurdmise ja kiivuse surmavad tagajärjed

Kui Nesbø väljus raamidest ja samaga ka legendaarsest Harri Hole sarjast – Eesti keeles ilmunuist oli see niiöelda duubelraamat „Veri lumel. Veel verd” – siis esmalt tekkis küsimus: miks? Sest Hole saagad on ju suurepärased ning mispärast vahetada võidukat hobust. Ent Nesbøle jäi Holest väheks, ta soovis laiendada oma loomingu, aga sellega ühes ka krimikirjanduse piire, mis on ka kenasti õnnestunud, kui pehmelt väljenduda. Samas ootaks ka uut Hole lugu, sest viimasest on möödas juba kolm aastat ning lugejad võivad muutuda närviliseks, kas üleüldse on sealt suunalt midagi tulemas.