POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: meediaväljaanded leppigu kokku, et ei kutsu teda enam president Vladimir Putiniks

Zelenskõi on Putini antipood. Üks on võimujanune „suur“ diktaator ja teine altruistlik võitleja oma rahva vabaduse eest. Üks kehastab demokraatiat ja teine autokraatiat. Üks on südamlik ja tundlik, laulab ja teeb nalja; teine näitab kõigile oma üleolekut, demonstreerides meelsasti oma paljast keha ja esindades macho-kultuuri. Putin on kogu oma võimu ehitanud üles valele ja salastamisele, ta külvab hirmu ja ostab endale toetust. Zelenskõi on oma suhtlemises rõhutatult avatud, siiras ja aus. Putin näib tundvat suurt hirmu nii viiruste kui atentaadi ees, samas kui Zelenskõi oli valmis jääma oma rahvaga ka siis, kui oli reaalne oht, et pealinn langeb vaenlaste kätte ja ta elu on ohus. Zelenskõi soovib tõelisi läbirääkimisi ja rääkida Putiniga näost-näkku, Putin väldib kohtumist ning laseb edastada vaid ultimaatumeid.