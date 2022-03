RAAMATUBLOGI: Eesti hävituslenduri memuaarid

Kas tuleneb see siinkirjutaja vanusest või mis, kuid Loemaa teekonnal lugejana osaline olles ei pööragi tähelepanu sellele, et rännak toimus punaarmees. Kõik see nõukogulik on taustale jäetud ja kirjeldatud protsessi lennuväes, olgu siis tiibadel viisnurgad, nagu Nõukogude Liidus või viisnurgad, nagu USA õhusõidukeil.

Eessõnas kahtleb Loemaa, kas see raamat kellelegi teisele peale tema korda läheb, aga läheb. Kas on põhjus enese nõukogudearmeelik taust – kaks aastat tuli ära teenida, küll sidevägedes – või ajaloohuvi, aga teos on põnev. Esmalt muidugi sõjaväelennundus. Arvamus, et lendur toksib alustuseks jalaga rattaid, ronib siis kabiini ja annab kuuma, on täiesti väär. Selleks, et lenduriks saada, tuleb läbida põrgulik kadalipp ja iga lennu eel ja järel teha sedavõrd palju tööd, et hakkad mõtlema: ükspuha milline muu amet on lihtsam...