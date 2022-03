FAKTIKONTROLL | Paanikaks ei ole põhjust – Eestis saab jätkuvalt vahetada Vene rubla

Mida väidetakse?

Postituses väidetakse, et 1. aprillist ei saa enam eurosid rublade vastu vahetada. “Alates 1. aprillist lõpetavad pangad ja vahetuspunktid eurode vahetamise rublade vastu. Märka Tallinna vahetuspunktis rubla ostmisel ja müümisel vahet,” on kirjutatud gruppi, kuid vene keeles.

Selle peale on inimesed kommentaariumis hakanud mõistatama, kas see tähendab, et tuleks minna oma eurosid rubladeks vahetama, kuniks veel saab.

Eriti tekitab segadust asjaolu, et postitusel on pildid, mis on üles võetud valuutavahetuspunktis, mitte pangas. Postituse autor väidab aga kommentaarides, et temani jõudis info vahetamise lõpetamisest LHV-s.

Kuidas on tegelikult?

Postituses on väide, et pankades ja vahetuspunktides ei saa aprillist rublasid vahetada, mis ei vasta tõele. Esiteks pole pankades saanud sularahavahetusi teha varemgi (1).

Segadus tekkis ilmselt sellest, et pangad lõpetasid rublade konverteerimise mõnda teise valuutasse – enam pangaülekandeid rublades teha ei saa.

“Oleme oma klientidele teada andnud, et seoses keerulise rahvusvahelise olukorraga hakkavad peatselt kehtima mitmed uued piirangud,” kommenteeris Eesti Päevalehele LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

Swedbank teatas juba mõni nädal varem sarnastest piirangutest. “Hetkel me ei osuta enam rubladega seotud vahetusteenuseid ja rublade hoiustamist,” kommenteeris ettevõtte meediajuht Karin Laurima.

Seega, pankade uued piirangud ei ole seotud sularaha valuutavahetusega – seda ei tehtud ka varem.

Vahetuspunktid seevastu teevad oma tööd edasi nii nagu enne, kinnitas Eesti Päevalehele Eurex Capital OÜ juhatuse liige Mihkel Rõuk. “Järgime kõiki ÜRO, Euroopa Liidu ja OFAC/USA sanktsioonidega kehtestatud nõudeid,” kinnitas ta.

Kokkuvõttes on postituse potentsiaalne paanika asjatu – pankadesse pole nii ehk naa mõtet raha vahetama tormata. Valuutapunktides on see jätkuvalt võimalik. Ka peale 1. aprilli.

Segadus rublaga