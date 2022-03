VASTUKAJA | Riho Terras: Yana Toomi juttu lisandus ohvrimentaliteet – maailm on süüdi ja meile tehakse liiga

Ukrainas käimasoleva sõja ning ärevate aegade taustal on hea, kui me teame selgelt, kes on kes ja miks teeb mida. Yana Toom pole iialgi tunnistanud Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt. Mulle jäi kunagi silma Toomas Sildami intervjuu Toomiga ERR-i portaalis (ERR uudised, 06.06.2018), kus ajakirjaniku küsimusele „kuidas Eesti oma iseseisvuse kaotas?“ vastas Toom, et maailmasõja tulemusena: „Oli sakslaste poolt okupeeritud, siis tulid Nõukogude väed ja jäid siia.“ Sellele järgnenud Sildami küsimusele „nende puhul Te sõna okupatsioon ei kasuta?“ tuli vastus: „Ei, ma ei taha seda teha.“ Sarnaseid seisukohavõtte on Toom põhjendanud sügavalt isikliku teemaga. See on veel eriti silmakirjalik ja küüniline. Eitada reaalsust pelgalt seetõttu, et see on ebameeldiv.