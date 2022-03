Yana Toom: mind häirib see roll, millesse Eesti ühiskond ja poliitiline eliit üritab mind suruda

Viimase kuu jooksul ma täidan seda slaavi hinge eksperti rolli eesti meedias päris usinasti. Aga - vabandan ette, nothing personal, just business, - see, kui rumalaid küsimusi esitatakse, lihtsalt võtab sõnatuks. "Mis te arvate, kui meie koolid oleksid juba ammu eestikeelsed, ilmselt ka sellist putinismi poleks meil enam olnud?". No tule taevas appi. Isegi kui jätta kõrvale, et Eesti riiklik õppekava on misiganeskeelses koolis üks ja sama, võiks ju mõelda selle peale, et nn vene koolis kohtuvad need samad venekeelsed inimesed, kes siin elavad. Ega nad ometi kodakondsusõpetuses Solovjovi saateid ei vaata! Rääkimata sellest, et koolieas lapsed moodustavad eestivenelaste seas paris tagasihoidliku protsendi. Neil on ka mammad-papad, babuškad ja deduškad. Kas tõesti oli lootus, et vene koolilapsed hakkavad massiliselt tegema Pavlik Morozovit ja vanemaid ümber kasvatama? Ehk paremini toimiks vene kooli arendamine - täpselt nii, nagu see kandis vilja eesti kooli puhul?