RAAMATUBLOGI: Surmaheitlus arktilisel tühermaal – norralanna versus Venemaa

Naisterahvad on üle võtmas kõiki meeste töid ja ei saa öelda, et nad seda kehvasti teeksid. Nagu thrillerite maailma viimase aja trend ette näeb, on raamatute peategelased, kes kartmatult lahingusse tormavad, õrnemast soost. Mõistagi ka „Maydays”, aga siin on astutud juba järgmisele tasemele, sest Ylva Nordahl, pole mitte politseinik, vaid hävituslennuki piloot. Ent see pole erakordne, naislendurid on ammusest ajast ilma teinud, küll aga tõsiasi, et eevatütred on võtnud nõuks kirjutada sõjalisi actionromaane, kus käib tamp ja tagajamine ning mis on seni olnud meeste pärusmaa. Ent, nagu mainitud, saab Grethe Bøe kenasti hakkama ja on kirjutanud piisavalt põneva teose, mis väärib korralikku kiitust.