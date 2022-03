„Sõjad on hoax, maa on lame, koroona on pettus,” loetleb Telegrami portaali eestvedaja Hando Tõnumaa oma veebilehe taskuhäälingus. Vahetult pärast seda teeb kaassaatejuht Mariann Joonas kuulajatele teatavaks rõõmsa uudise: Telegrami portaal korraldab Arvamusfestivalil arutelu koroonakriisi teemadel.