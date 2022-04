ÜLEVAADE | Kas Ungari ühinenud opositsioon võib jätta Orbáni valimisvõiduta?

Eeloleval pühapäeval, 3. aprillil toimuvad Ungaris parlamendivalimised. Kui veel mõne kuu eest võis ennustada, et valimiste eel annavad tooni sisepoliitilised küsimused nagu korruptsioon ja kavandatav seksuaalvähemuste referendum, on Vladimir Putini alustatud sõda Ukrainas muutnud vaid mõne nädalaga kogu valimiskampaania kurssi.

Esikohal olgu Ungari?

Ametis oleva peaministri Viktor Orbáni valitsemist on aastaid iseloomustanud püüd tasakaalustada suhteid Venemaa ja lääneriikidega. Kui nii mõneski Euroopa riigis võiks kujunenud uues julgeolekuolukorras tähendada peaministri taolised seisukohad senise poliitilise karjääri lõppu, siis mitte Ungaris.

Orbáni partei on oskuslikult teinud kõik selleks, et valimised ei muutuks hääletuseks tema suhete üle Moskvaga. Selle asemel on Fideszil õnnestunud maalida pilt, otsekui suudaks üksnes 12 aastat võimul olnud Orbáni juhitava partei välispoliitiline kurss tagada Ungari rahva julgeoleku.