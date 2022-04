Eesti on astunud mõnedki olulised sammud oma kaitsevõime tugevdamiseks. Ukraina õppetundide ajel kulutatakse üle miljardi euro riigikaitsele. Nimekiri relvastuse täiendusest on pikk ning kätkeb tanki- ja õhutõrjevahendeid, uusi droone ja muud lahinguvarustust. Kogu arsenal peaks uuenema kahe aasta jooksul. See on kahtlemata oluline panus julgeolekusse, kuid parim kaitse Eesti riigile on Ukraina võit sõjas Venemaaga.