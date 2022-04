Praegusel hetkel on neil seal suur ülekaal nii elavjõus kui tehnikas, Ukraina positsioonide pihta antakse tuld nii suurtükkidest kui mitmitraketiheitjatest. Juba täna oleks seal vaja tapjadroone, mis võimaldaksid kaudtuld andvaid relvi efektiivselt neutraliseerida.

Tänase teadmise kohaselt on USA-st naasmas Ukraina sõjaväelased, kes läbisid seal tapjadroonide Switchblade kasutamise kursused ning USA on valmis oluliselt suurendama tapjadroonide tarnimist – kusjuures mõlemat mudelit, millest suurem on ...