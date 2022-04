FAKTIKONTROLL | Väide, et ukrainlased kaklevad tänavatel, on alusetu ja viha-õhutav

Nagu mainitud, siis tegemist on TikToki videoga, kuhu video laadis üles kasutaja @siil058. Videol on üle 15 tuhande vaatamise ja kommentaarium on täis venekeelset sõimu.

Tegemist on TikToki värske kasutajaga, kes tegi selles kanalis oma esimese postituse alles mõned nädalad tagasi. Kokku on ta üles laadinud kolm videot ja need kõik halvustavad ukrainlasi.

Mida väidetakse?

Videol on näha, kuidas Pärnus Rüütli tänaval leiab aset konflikt. Karjutakse nii eesti kui ka vene keeles. “Ei löö jalaga!” hüüab keegi kaamera tagant. Kasutaja, kes video TikToki postitas, kommenteerib sealsamas, et tegemist on intsidendiga, kus “ukrainlased tulid kallale”.

Kui video juba Facebookis ringlema hakkas, lisati selle juurde kuvatõmmis vestlusest, kus keegi tundmatu palub postituse loojal seda levitada.

Sõnumi saatja väitis, et video filmiti “abikaasa sõbra” poolt, kes jalutas hommikul Rüütli tänaval, kui ukrainlased neid väidetavalt tagant ründasid ning hüüdsid “slava Ukraini”. Nimetatud hüüatust videost kuulda pole.

Kuidas on tegelikult?



Esiteks, ei ole videost aru saada, mis rahvusest inimestega on tegu. On kuulda segamini nii vene kui ka eesti keelt ning video ise on liiga kehva kvaliteediga, et täpsemaid järeldusi teha.

Kui faktikontroll proovis kätte saada kuvatõmmisel mainitud möödakõndijaid, siis Facebooki postituse autor sõnumile ei vastanud. Seega saame me lähtuda vaid postituses mainitud väidetele.

Politsei sõnul klapib videos nähtuga teade 2. aprillil saadud väljakutsega, kuid erinevalt postitusest, ei leidnud väljakutse aset hommikul.

“Poole seitsme paiku õhtul oli Rüütli tänaval tüli, mille käigus lõi esialgsetel andmete tundmatu mees 42- aastast meest,” rääkis väljakutse detailide kohta Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Ago Kärtmann. Ta lisas, et antud juhtumi kõik täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.