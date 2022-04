RAAMATUBLOGI: Pakkige tripperi ravim sisse, see on kingitus ja teisi apteeginalju

Kes iganes sellele ideele tuli, aga tulemus on väärt kauakestvat aplausi. Apteekrid panid kokku humoorika osa oma tööst, aga see on ka mõistetav, sest teadupärast on naer terviseks. Samas oleneb, kummalt poolt vaadata. Kui ikka tohter teatab patsiendile, kes tahab infot oma tervise kohta, et lugegu pigem anekdoote, mitte suurteost „Sõda ja rahu”, siis kõrvalolijad ja tohter muigavad, aga vaene tõbine ilmselt mitte. Või siiski... Intelligentne inimene saab naljast aru ja kas on tohtril paremat viisi öelda, kauaks patsiendi elunatukest on alles jäänud.