RAAMATUBLOGI: Apokalüpsis... Viimased üksteist inimest kesk talve

„Vongozero“ oli realistlik nägemus sellest, mis üleilmse katastroofi hetkel juhtuma hakkab. Paljud kriitikud panid pahaks, et raamat oli täis pimedust ja masendust ainsagi päiksekiireta. Ent kust see päike, kui asjast räägitakse nii, nagu asi on? Võib ju tõesti kirjutad raamat lõppu häpi endi, aga kas see poleks muinasjutuline?

„Hakkamegi elama siin, otse keset piiriäärset võõrandamise tsooni, mida pole isegi mõtet valvata, sest ükski inimene ei suudaks läbida taigas kaheksakümmend kilomeetrit jalgsi; me jääme siia, sest meie autod, mis praegu tühjade paakidega teisel kaldal jääga kattuvad, on juba täiesti kasutud, ja me võime siin veeta aasta, kaks, kümme aastat ja me ei saa mitte kunagi isegi teada sellest, et kõik on lõppenud. Vahel jälle näib mulle, et kõik on tõepoolest surnud – üldse kõik, ja me oleme täiesti üksi jäänud. Viimased üksteist inimest kesk talve.”