FAKTIKONTROLL | Haigekassal ei ole hambaravi raha otsas - sellistel väidetel pole alust

Päev hiljem postitas ka teinegi EKRE liige, et hambaraviks enam riigil raha pole. Tegemist on Aadu Birnbaumiga, kes aga ei toonud välja mingit kokkupuudet teemaga - lihtsalt esitas väiteid faktidena.

Mida väidetakse?



“Täna teatas mu lapse hambaarst, et ta ei saa lapse hambaid edasi ravida kuna haigekassa rahad on otsas. Eks selle karmi reaalsusega, et riik on vaene, tuleb hakata vaikselt kohanema,” kirjutab Facebookis Poolamets.

Birnbaum läheb see-eest sammu võrra edasi ja väidab, et lapsed hambaid ravida ei saa, kuid põgenikud saavad ikka. “Siin pole enam midagi muud teha, kui soovida EKREle edu võimule pürgimisel!” kirjutas ta väidete kokkuvõtteks.

Nii on tulnud välja järgmine väide. Eesti lapsed tasuta hambaravi ei saa, kuid sõjapõgenikud saavad jätkuvalt tasuta.

Just see viimane väide on taaskord osa Ukraina sõjapõgenike vastase viha õhutamisest ning siseriiklike pingete kasvatamiseks. Poolametsa väidet on viimase ööpäeva jooksul näinud pea neli tuhat kasutajat, Birnbaumi oma kolm tuhat.

Kuidas on tegelikult?



Faktikontroll uuris nii Birnbaumilt kui ka Poolametsalt väidete aluste kohta. Esimene meile ei vastanud, Evelin Poolamets aga selgitas juhtunut küll.

“Viimane kord teatas arst, et ei saa meile uut aega panna kuna neil on haigekassa rahad otsas,” kirjeldas Poolamets.

Haigekassa lükkab toodud väited kohe ümber. “Eesti Haigekassa jaoks on laste hambaravi üks olulisemaid teemasid, mis tähendab, et laste hambaravi osas me järeleandmisi ei tee,” ütles Päevalehele haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe.

Segadus on tekkinud hoopis sellest, et inimesed ei saa päris hästi aru hambaravi süsteemist. Nimelt sõlmib haigekassa iga kliinikuga lepingu, kus on fikseeritud haigekassalt saadav rahastus. See leping kohustab arstidel märku andma, kui lepingus olev kompensatsiooni maht hakkab täis saama.