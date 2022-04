Jazz vallutab linna — Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi linnaruum täitub muusikaga

Samuti külastatakse tänavu inimesi, kes on viimastel aastatel olnud elavast muusikast kõige rohkem eraldatud — jazz hakkab kõlama haiglates, hooldekodudes ning sotsiaal- ja päevakeskustes. “Linnaruumiprojektis on sel aastal fookuses just need asukohad, kus inimesed on viimased kaks aastat saanud nautida meelelahutust pigem ekraani vahendusel. Soovime viia elava muusika nendeni ning tuua argipäeva vaheldust ja midagi uut. Linnaruumiprojekti raames toimub sel aastal eri paigus kokku 95 kontserti,” kirjeldab programmi koostamise tagamaid linnaruumiprojekti projektijuht Kerli Peetsalu.