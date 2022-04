RAAMATUBLOGI: Aplausi väärt ugrimaine spiooniromaan

Alustuseks läks Koort sajandite taha ning kirjutas kolm keskaegset krimiromaani keskaegsest Lõuna-Eestist: „Kättemaks Kirumpääl”, „Veritasu Tartus” ja „Salakuulaja Vastseliinas”. Olgu selle kriminaalsega, kuidas on, kuid Koort avas suurepäraselt Eestimaa mineviku ja just seda oli põnev lugeda, kuidas asjad toona käisid ja mis elu elati. „Kui otsida neist kahest raamatust ohjeldamatut põnevust, võib pettuda. Ent kui võtta teoseid ajalooõpikutena, on kõik kõige paremas korras. Erkki Koort, tunnustatud julgeolekuekspert, on nooruspõlvest peale ajaloohuviline ning teda paelub just 13. – 16. sajand...” Just nii sai ühes arvustuses kirjutet.