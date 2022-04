Ungari krimikirjanik: loodan, et saan ükskord elada samasuguses avatud ja vabas ühiskonnas kui eestlased

VK: Et kes on Pom-Pom1? Õieti ei tea seda keegi. Vastaksin nii. Kui otsustaksin tahta kirjutada pseudonüümi all, siis teeksin seda selleks, et mulle ei meeldi, et minu vastu huvi tuntakse, sest olen väga privaatsust armastav, oma pere elu pärast muretsev ja seda hoidev inimene. Isegi siis, kui see on mu kirjastajatele vastumeelt, sest tänapäeval saab väidetavalt raamatuid müüa ainult oma näoga ja avalikkuse silme ette toodud aluspesus. Ja siis tuleb üks tüüp, kes ei ole nõus tegema midagi, kuigi teda on piisavalt palutud. Sest tahaksin uskuda, et kui ma juba nii otsustaksin, et kirjutan pseudonüümi all, siis mu isik on tõepoolest tähtsusetu. See, mida ma maailmas näen ja kuidas seda mõistan – ja lausa see, mida ma ei näe ega mõista –, on kõik mu raamatutes, mul oleks täiesti mõttetu astuda indiviidide diktatuuri kaardiväkke. Mina, mina, mulle, mind, mina arvan nii, minuga juhtus nii, mina, mina – see kõik on mulle sügavalt eemaletõukav. Oli juba siis, kui polnud veel ei Facebooki, Twitterit, Instagrami ega midagi. Kui ma otsustaksin tahta kirjutada pseudonüümi all, siis teeksin seda, sest n-ö kiirelust saan krambid. Muuseumis ei vaata inimesed pilte, vaid teevad fotosid ja vaatavad neid siis hiljem. Mulle ei ole see tõlgendus maailmast mitte kunagi meeldinud, ja uskuge mind, abikaasa on minuga ei tea kui palju kordi selle pärast tülitsenud. Mind on kutsutud Helsingisse, Tallinna, Orient Expressile, Pariisi jne, ning mu abikaasale meeldib reisida. Mulle endale ka. Aga rambivalgusest hoidumine on hea. Filmigi nägin esimest korda alles kuid pärast esitlust ühes Budapesti kinos, kuigi mulle lubati ei tea mida, kui esilinastusele lähen. Aga oh kui palju parem oli minna sinna sõbraga, haarata karp popkorni, ja kui palju rohkem sain ma sellest, et tundsin, kui elevil ja põnevil oli päris publik!