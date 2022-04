RAAMATUBLOGI: Ametlik tõde Jeruusalemma Kristuse ja Saalomoni Templi Vaeste Rüütlite ordust ehk templirüütlitest

Teist sedavõrd salapärast ühendust nagu Templirüütlid pole ajaloos olnud ega tulegi. Neist on kirjutatud kümneid raamatuid ja nad on figureerinud tuhandetes teostes, aga tõde ehk on kusagil, kuid meile mitte teada. Dan Jones võtab templirüütlistest rääkides tõsise joone ega püsita vandenõuteooriaid, kuigi räägib ka neist ning lükkab paljud ümber. Paraku ei tähenda see veel absoluutset tõde. Või mite tea... Aga ikkagi tahaks loota, et asi on märksa salapärasem, ja mitte leppida selgitustega, et pärast ordu suurmeistri Jacques de Molay surma tuleriidal 1314. aastal läks templirüütlite organisatsioon hingusele.