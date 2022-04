RAAMATUPODCAST | "Anomaalia". Mis peitub Prantsusmaa viimaste aastakümnete müüduimas romaanis?

Kuigi Netflixis nähtav sari "Manifest" esimene osa on romaaniga väga sarnane (sari on vanem), liigub kirjandusteos edasi hoopis teises suunas... Põnevik esitab palju füüsikalisi, elulisi ja filosoofilisi küsimusi, muu hulgas küsib teos: mida me teeksime, kui kohtuksime iseendaga? "Inimeste lood olid vast isegi huvitavam osa raamatust, kui saada vastus küsimusele "miks?", sõnas saatekülaline, romaani eesti keeles välja andnud Tänapäeva kirjastuse juht Tauno Vahter.

Saate teises pooles annab Vahter kolm lugemissoovitust ning räägib ka loo sellest, kuidas Piret Raua lasteraamatu "Natuke napakad lood" veidi enne sõda ilmunud ukrainakeelne tõlge jäi Kiievi lattu "sõjavangi". Nüüdseks on raamat ilmunud ka Eestis, sest Tänapäeva kirjastus tegi heategevusliku eritrüki. "Poole tiraažist jagasime Pagulaskeskuse kaudu tasuta laiali siia saabunud Ukraina lastele, ülejäänu müüsime väikse raha eest raamatukogudele," sõnas Vahter. Nüüd on saadud ühendust ka Ukrainas asuva laoga ning on lootust, et samast raamatust jõuab siia osa Ukrainas trükitud raamatutiraažist.

* Autorist: Hervé Le Tellier (sündinud 21. aprillil 1957 Pariisis) on prantsuse lingvist, kirjanik ja ajakirjanik. Ta on lõpetanud Pariisi 1. Ülikooli juures oleva Pariisi ajakirjanike koolituskeskuse (Centre de formation des journalistes de Paris). Pariisis sündinuna alustas ta oma karjääri teadusajakirjanikuna ja liitus kirjandusliku rühmitusega Oulipo aastal 1992.

Eesti keelde on tema romaanidest tõlgitud üks romaan ehk "Anomaalia" ("L'anomalie, prantsuse keeles 2020). Eesti keeles ilmus romaan sarjas Punane raamat, tõlkijaks Sirje Keevallik. On ka lootust, et Hervé Le Tellier külastab mai lõpus Tallinnas toimuvat Head Read kirjandusfestivali.