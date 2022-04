FAKTIKONTROLL | Kas Eesti on tõepoolest suutnud Vene gaasist loobuda?

ERR-i saates "Esimene stuudio" (20.04.22) väitis Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister, Reformierakond), et "Eesti juba praegu ei kasuta Vene gaasi". Martin Helme (endine rahandusminister, EKRE) juhtis oma vastuväites tähelepanu gaasivarudes oleva gaasi päritolule: "See gaas, mis meil on varudes, see on ju Venemaalt tulnud gaas, see, mida me hakkame Lätist ja Soomest ostma. /.../ Kui täna räägib meile valitsus, et me enam Vene gaasi ei kasuta, siis see ei vasta tõele."