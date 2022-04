FOTOD | Vabal Laval avati Joel Rammeli ja Peedu Kassi ühisteosega 33. Jazzkaar

Pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi avakontserdiks loodud ühisteos „Ood metsale” on pühendatud Eesti metsale, selle väele ja hoidmise vajalikkusele. Heliloojad ise ütlevad, et teos on ühtaegu ülistuslaul inimese eksistentsi toetavale loodusele kui ka terav bluus raielankidele. Kontserdi kuulaja saab kogeda siristavat metsvinti, tormituules või sae all murduvat mändi, igavikulist rabaväljade tühjust ja ilu. Koos heliloojatega on laval jazzansambel, keelpillid ning elektroonikaga Bert On Beats.