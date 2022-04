15 aastat pronksiööst. „Sveta baaris pidutsevad eestlased ja venelased koos, mingit probleemi ei ole”

Eesti venelaste küsimus kerkib valimiste eel palava pudruna teemaks, siis jahtub maha ja mõne aasta pärast soojendatakse taas leigelt üles. Poliitikud käiavad ühtse Eesti kooli kohustuslikku teemat. Sammutakse selle ümber, mitte selle poole, sest neid samme ei julgeta teha. On oht, et keegi ärritub. Aga meeldida tuleb kõigile.

Eestis on selgelt kaks maailma, räägitagu, mida tahes: need on eestlased ja muukeelsed ehk muu emakeelega elanikud, nagu on korrektselt kirjas kõiksugustes ametlikes tekstides.