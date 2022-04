RAAMATUBLOGI: Kaks suurepärast agathachristielikku krimkat ühtede kaante vahel ehk lugu loos

Teinekord on keeruline mõista maailma ja inimeste käitumist. Anthony Horowitz on suurem osa ajast tegelenud tont teab millega; selle asemel, et luua suurepäraseid krimiromaane. Ta on kirjutanud stsenaariume telesarjadele „Midsomeri mõrvad” ja „Hercule Poirot”, lasteraamatuid... Siis võttis ta kätte ning pikendas Sherlock Holmesi saagasid kahe raamatu võrra – „Siidimaja” ilmus ka maakeeles, kuid polnud teab mis... Horowitz on kirjutanud kolm James Bondi lugu ja mida kõike veel. Ehk siis polnud tema ise, vaid proovinud olla keegi teine. Ent kui ta lõpuks oma krimka paberile pani, siis ei jää üle muud kui püsti tõusta ja aplodeerida, sest „Minu harakamõrvad” on tõesti hea kraam.